PSP celebra 136 anos na Guarda com novo comandante

O Comando Distrital da PSP da Guarda comemora 136 anos esta quinta-feira e a efeméride fica marcada pela tomada de posse do novo comandante, o superintendente Carlos Silva.

O sucessor de Salvado Lopes tem 48 anos e é licenciado em Ciências Policiais pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna e possui ainda o curso de especialização em Ciências Criminais e Comportamento Desviante, pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

Do seu currículo constam funções como a de chefe de gabinete do diretor nacional da PSP de 2008 a 2010; comandante da Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano de Lisboa, de 2010 a 2019; e inspetor na Inspeção da PSP, de fevereiro a setembro de 2019. Era desde 9 de setembro de 2019 chefe da Área de Apoio do Comando Metropolitano de Lisboa. O superintendente Carlos Silva recebeu diversos louvores e condecorações ao longo da sua carreira.

O dia do Comando Distrital da Guarda começa pelas 9 horas com o hastear da bandeira perante formatura policial e às 11h30 terá lugar a cerimónia evocativa e de tomada de posse do novo comandante, durante a qual serão entregues condecorações e louvores aos agentes e oficiais do Comando.