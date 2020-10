O que fazer no Natal em Portugal?

Já sabe o que vai fazer no Natal deste ano?

Cada vez existem mais eventos e momentos voltados para o Natal em Portugal. Seja um aumento na decoração de luzes da cidade, um novo local temático ou mesmo mais filmes e peças de teatro à disposição.

Além das opções menos usuais, ainda se tem as mais tradicionais, como o enfeitar a casa com toda a família ou assistir aos filmes que passam na televisão todos os anos – sim, o clássico Sozinho em Casa.

Mas deixe que lhe falemos de cada uma das opções.

1. Aproveitar os momentos de cultura nas cidades portuguesas

Peças de teatro, programas musicais, as animações nos centros históricos ou a famosa Vila de Natal em Óbidos. Todos os anos existem eventos que se repetem, assim como novos que atraem os portugueses.

Os museus, por vezes, também têm eventos especiais relacionados ao Natal. Por exemplo, na região centro tem-se o Penela Presépio que permite momentos de animação, mas também a entrada no Museu da Villa Romana do Rabaçal.

Mantenha-se atento ao calendário de eventos durante o mês de dezembro.

2. Ver as luzes de Natal

As luzes de Natal são uma das principais atrações nas cidades portuguesas e não é de admirar que tentem melhorar todos os anos.

No ano de 2019, por exemplo, Viseu instalou cerca de 127 mil lâmpadas ao longo da cidade. Essas estavam distribuídas por 25 freguesias, originando 42 espaços de luz. Uma das melhores opções de visita do ano passado.

Este ano, porque não fazer um roteiro pelos principais espetáculos de luz em Portugal?

3. Enfeitar a sua casa com toda a família

Este momento passado em família é onde começa o espírito de Natal para muitos. Enfeitar a árvore de Natal , espalhar alguma magia pela casa, montar o presépio, colocar a meia no topo da lareira ou apenas os presentes debaixo da árvore.

Alguns portugueses vão além e enfeitam os seus jardins, oferecendo um espetáculo de luzes incrível aos seus vizinhos.

Se quer surpreender os convidados com a sua decoração, invista em variedade.

Na Holyart , loja online líder no setor religioso na Europa, tem à sua disposição uma grande variedade de produtos, desde cenários e figuras para o seu presépio, passando pelos enfeites de Natal e pelos cenários natalinos em miniatura.

Com uma média de 80 mil encomendas enviadas anualmente, pode esperar a entrega segura em sua casa.

Claro que este momento só se torna tão especial por ser partilhado com toda a família.

4. Preparar a noite de Natal

Apesar de não acontecer em todas as famílias, a tradição é que dia 24 de dezembro seja um momento de reunião à mesa de jantar.

Pratos e doces tradicionais – como o bacalhau, o peru assado, o Bolo Rei, as filhós, as rabanadas e muitos outros –, gargalhadas e muito amor ao redor da mesa de jantar é o que se espera deste dia. No final, em alguns casos, existe a troca de prendas.

Este ano, para evitar multidões, compre os presentes em lojas online . Lembre-se de verificar as questões de segurança, a política de devolução e os comentários de consumidores anteriores. Desta forma terá certezas quanto à entrega segura em sua casa.

Compre com antecedência para evitar atrasos típicos da altura do Natal e faça comparação de preços em outras lojas, para conseguir o melhor produto ao melhor preço.

5. Assistir à Missa do Galo

Não nos podemos esquecer que esta altura do ano tem um significado enorme para religiosos de todo o mundo. Sendo assim, porque não incluir a Missa do Galo na sua programação da noite de Natal?

Seja em casa, seja na igreja da sua cidade, este é um momento de celebração cristã ao lado de outros crentes. Se ainda não experimentou, experimente este ano. Esta missa começa à meia-noite do dia 24 de dezembro.

Durante a missa, todas as velas do advento são acesas e são partilhados alguns cânticos natalícios. Em anos anteriores, no final da missa, todos beijavam o Menino Jesus. Também é comum colocarem a imagem no presépio ao regressarem a casa e realizar orações e cânticos.

Tem mais dicas sobre o que fazer durante o Natal em Portugal? Se sim, partilhe-as connosco.

