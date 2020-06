Sérgio Costa é candidato na concelhia do PSD para promover «a união» do partido na Guarda

Sérgio Costa oficializou esta segunda-feira a candidatura à concelhia da Guarda do PSD, cujas eleições decorrem dia 27. O ex-vice-presidente da Câmara e atual vereador sem pelouros concorre com o objetivo de promover «a união do partido» a nível local.

Na conferência de imprensa realizada na sede distrital do PSD, Sérgio Costa reiterou que a sua candidatura é «de união, de agregação dos militantes, de comunhão com os autarcas eleitos e de respeito pelos cidadãos da Guarda». O militante recusou falar de autárquicas – «este não é o tempo de falar em candidatos», justificou – e apontou baterias ao PS, que disse não estar «preparado para assumir a governação da Câmara da Guarda».

A concelhia social-democrata da Guarda é atualmente presidida por Tiago Gonçalves, que não se recandidata ao cargo, e Sérgio Costa terá como adversário Júlio Santos. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.