Equipamentos desportivos reabriram esta segunda-feira na Guarda

Os equipamentos desportivos municipais da Guarda reabriram ao público esta segunda-feira mas a sua utilização está sujeita a marcação prévia, anunciou a autarquia.

No âmbito do terceiro período de desconfinamento da pandemia da Covid-19, voltaram a funcionar o pavilhão de São Miguel e a sala de musculação, o estádio municipal (pista, pavilhão e ginásio), o campo de futebol do Zambito, as piscinas municipais (interiores) e o pavilhão gimnodesportivo INATEL. De acordo com as regras gerais, «é proibida a sua utilização a utentes que apresentem os seguintes sintomas: tosse, febre acima dos 38 graus, dificuldade respiratória, corrimento nasal, dor de garganta, dor de cabeça, dores musculares, dores nas articulações, cansaço, diarreia ou perda de olfato».

O município adianta, em comunicado, que apenas é permitida a prática desportiva por pré-marcação e para modalidades individuais, sendo também proibida a utilização de balneários, a partilha de materiais ou de equipamentos e o contacto físico entre utilizadores. No final de cada sessão todos os equipamentos são desinfetados, sublinha a autarquia da Guarda.

Todas as instalações desportivas funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 10 às 19 horas, e aos sábados, das 10 às 13 horas.