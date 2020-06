Cidália Valbom divulga dois pareceres favoráveis à realização de AM extraordinária no TMG

Está relançada a polémica da Assembleia Municipal extraordinária que não se realizou, a 11 de maio, depois do presidente da Câmara não ter autorizado a cedência do TMG.

Esta segunda-feira, Cidália Valbom, presidente da AM, entregou à concelhia do PSD dois pareceres do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro favoráveis à realização daquela sessão no grande auditório do TMG.

