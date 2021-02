PS mais adiantado que PSD na escolha dos candidatos autárquicos

Com as autárquicas à vista, os dois principais partidos que são poder no distrito da Guarda começam a afinar estratégias e a escolher candidatos. Nesta matéria, os socialistas parecem estar mais adiantados que o PSD, cujo líder distrital tem defendido o adiamento das eleições para o final do ano.

A O INTERIOR, Carlos Condesso declinou falar do tema porque o processo sofreu «algum atraso» devido às restrições causadas pela pandemia. «Neste momento o processo autárquico está restringido ao foro interno do partido, pelo que não é oportuno, por ora, prestar qualquer tipo de declarações públicas sobre o mesmo», justificou o líder distrital. Quanto a candidatos, é certo que os atuais presidentes em exercício voltarão a concorrer em Almeida, Celorico da Beira, Gouveia e Pinhel. As exceções acontecem no Sabugal e em Vila Nova de Foz Côa, cujos presidentes – António Robalo e Gustavo Duarte, respetivamente – não se podem recandidatar por terem atingido o limite dos três mandatos consecutivos. Ao que tudo indica, o PSD deverá candidatar os atuais vice-presidentes Vítor Proença e João Paulo Lucas Donas Botto Sousa, respetivamente. Na Guarda, o problema é saber se a concelhia apoia Carlos Chaves Monteiro, presidente em exercício, ou se indica Sérgio Costa. Nos municípios que não são liderados por autarcas do PSD ainda não há decisões fiáveis e o tema autárquicas continua em lume brando.

No PS também se assume que a tomada de decisões ainda está a decorrer. No entanto, o líder federativo espera poder anunciar todos os candidatos «até ao final de março, meados de abril», depois de cumpridas as normas estatutárias. A oficialização dos nomes está dependente da decisão do secretariado nacional do partido, acrescenta Alexandre Lote. O dirigente adianta que a Federação apoiará todos os presidentes de Câmara em exercício que pretendam recandidatar-se e confirma que vai haver eleições diretas na concelhia de Seia para escolher o candidato socialista, uma vez que o atual presidente do município, Carlos Filipe Camelo, atingiu o limite de mandatos e não pode candidatar-se. «Já aconteceu no passado, aquando da transição do camarada Eduardo Brito para o camarada Carlos Filipe Camelo», recorda o dirigente socialista.

Confirmados estão já os candidatos José Albano Marques, atual vereador, em Celorico da Beira e Vítor Cavaleiro, docente da UBI, no Sabugal, tal como António Monteirinho na Guarda. Em Aguiar da Beira o nome do independente Virgílio Cunha, presidente da Assembleia Municipal e afeto ao CDS, tem sido apontado para render Joaquim Bonifácio, que não deverá recandidatar-se. Em Almeida nada está definido, podendo a escolha recair sobre o empresário Nuno Silva, que é vereador, ou José Coelho, ex-vereador da autarquia recém-filiado. Em Gouveia está tudo em aberto após os descalabros das duas últimas eleições e em Pinhel a situação é bem pior, uma vez que o PS tem vindo a perder expressão política. Em Seia, um forte candidato às diretas é Luciano Ribeiro, vice-presidente de Carlos Filipe Camelo. Já em Vila Nova de Foz Côa tudo indica que Jorge Liça deverá ser novamente candidato. Os atuais presidentes de Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Manteigas, Mêda e Trancoso são recandidatos.