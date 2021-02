Vila Cortês volta a pontuar, o que não acontecia desde setembro

O Vila Cortês do Mondego voltou a pontuar no Campeonato de Portugal, o que não acontecia desde 19 de setembro, quando derrotou o Águeda na jornada inaugural da prova.

Desta vez, a equipa do concelho da Guarda empatou 2-2 na deslocação a Castro Daire, no sábado, em jogo em atraso da 5ª jornada. Noutra partida de acerto de calendário, os comandados de Rui Nascimento perderam 3-1 na receção ao penúltimo Lusitano de Vildemoinhos (Viseu). No rescaldo da última semana o Vila Cortês marcou três golos e somou mais um ponto, mas permanece no último lugar da série D com 4 pontos, 55 golos sofridos (a pior defesa do campeonato) e seis marcados (o pior ataque da prova, a par do Paredes, da série C). Este domingo, a equipa da pequena aldeia de Vila Cortês do Mondego joga em Espinho com o Sporting local, atual 10º e antepenúltimo classificado.