Número de mortos ultrapassa a barreira dos 300 na ULS da Guarda

Segundo os números divulgados pela Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda esta terça-feira, a região já conta com 303 óbitos devido à Covid-19.

A ULS sofreu um aumento de oito mortes entre o dia 12 e 16 de fevereiro. Apesar dos óbitos continuarem a aumentar, há uma diminuição no número de casos ativos na região. Esta terça-feira estavam ativos 1.196 casos nos treze concelhos abrangidos, o que representa uma diminuição de 860 infeções desde a última sexta-feira (2.056). Também o número de internados continua a diminuir. Em quatro dias foram menos três pessoas que deixaram de necessitar de internamento hospitalar. Já o número de pessoas internadas em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) aumentou de 13 para 14 esta terça feira. O número de novas infeções também subiu, contrariando a tendência das últimas duas semanas. Entre 12 e 16 de fevereiro foram detetadas mais 87 novos infetados na área da ULS da Guarda e foram dados como recuperadas mais 939 pessoas em quatro dias, havendo atualmente um total acumulado de 9.980 recuperados desde o início da pandemia.

De forma geral, o número de casos ativos diminuiu em quase todo o território do distrito. Em termos concelhios, a Guarda contínua a ser o concelho com mais casos ativos com 307, menos 156 face a 12 de fevereiro. No mesmo período de tempo o número de óbitos não se alterou, um total de 71 mortes desde o início da pandemia. O Sabugal é o segundo município com mais casos ativos na comunidade, com 171 infeções (-87). Seguindo-se Seia (156) e Almeida (147). Já o número de óbitos registados esta terça-feira era de mais dois no Sabugal e mais três em Seia. Em Almeida os 19 óbitos mantém-se inalterados desde o dia 12 de fevereiro.

O mesmo aconteceu no concelho de Celorico da Beira em que o número de óbitos também não se altera já desde o dia 12, registando 14 mortes desde aí. Já o número de novas infeções não sofreu nenhum aumento, no mesmo período de tempo. O município celoricense tem 26 casos ativos na comunidade. Fornos de Algodres é a autarquia da ULS da Guarda com menos casos ativos (17). O número de óbitos mantém-se nos 16 desde o dia 12 de fevereiro.

Nos restantes municípios o número de casos ativos também diminuiu, como é o caso de Figueira de Castelo Rodrigo (-16 passando para 31), de Pinhel (-45, para 68). Já Manteigas foi o único em que o número de casos ativos aumentou (+1) o mesmo aconteceu no número de falecimentos devido à covid-19.

Os municípios de Trancoso e Vila Nova de Foz Côa registaram ambos mais um óbito desde o dia 12 de fevereiro. Já no número de casos ativos Trancoso registou uma diminuição de 43 casos, o município fozcoense conta com menos 53 infeções ativas, menos 37, no mesmo período de tempo. Já Gouveia e Mêda não alteraram em nada o número de óbitos. Em Gouveia há um total de 94 casos ativos na comunidade, menos 12 desde o dia 12 de fevereiro. Já na Mêda existem 35 medenses infetados com o novo coronavírus, menos 59 desde o décimo segundo dia do mês de fevereiro.