Município da Covilhã alarga isenção de taxas de esplanadas até ao final do ano

A Câmara da Covilhã determinou o prolongamento da isenção do pagamento de taxas de esplanadas até ao final do ano.

Este regime excecional de apoio aos estabelecimentos de restauração e bebidas do concelho e destina-se «a minimizar os prejuízos causados» pela pandemia e ajudar a retoma futura do comércio local. «Pretende-se também facilitar o cumprimento das regras de distanciamento físico, permitindo privilegiar o espaço exterior alargado para servir mais clientes», acrescenta a autarquia em comunicado. Os interessados só têm que solicitar esta isenção através de formulário próprio, bem como comunicar o eventual aumento da área da esplanada ou a criação de nova no Balcão do Empreendedor ou no Balcão Único da Câmara.