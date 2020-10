Estruturas do PS da Guarda e Salamanca aprovam plano de desenvolvimento transfronteiriço

Os socialistas da Guarda e Salamanca (Espanha) apresentaram um Plano de Cooperação 2021-2027 para «garantir linhas de apoio dirigidas exclusivamente aos municípios transfronteiriços de menor dimensão».

O Plano de Desenvolvimento Estratégico para os Territórios Transfronteiriços (PDETT), elaborado pela Federação do PS da Guarda e pelo PSOE de Salamanca, contém linhas de orientação política consideradas «pertinentes» pelas duas estruturas partidárias para o desenvolvimento da região transfronteiriça e assenta em cinco pilares: criar Programas e Estruturas de Apoio ao Desenvolvimento Transfronteiriço, investir em Infraestruturas críticas para a Promoção da Coesão Territorial, criar incentivos de promoção da atividade económica local e regional, promover um compromisso efetivo com a ciência e a cultura, e criar serviços locais inovadores nas regiões. Entre as medidas propostas está a diminuição da carga fiscal e dos «custos de contexto para as empresas, eliminando ou diminuindo significativamente o valor das portagens para empresas e famílias» nas autoestradas da região.