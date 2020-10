“A Lã e Neve” n’A Moagem

A peça de teatro “Lano Kaj Neĝo” (“A Lã e a Neve”, na língua esperanto), uma adaptação da companhia ASTA ao romance de Ferreira de Castro, está em cena este sábado (21h30) n’A Moagem, no Fundão.

Com direção de Miguel Pereira, a criação acompanha o percurso de Horácio, pastor em Manteigas que anseia um dia reunir as condições financeiras para poder ter a casa que sonha para viver com a sua família, até se tornar tecelão numa fábrica na Covilhã e confrontar-se com a dura realidade do operariado nos anos 40 do século passado. A interpretação está a cargo de Bruno Esteves, Carmo Teixeira e Sérgio Novo. “A Lã e a Neve” teve estreia em maio do ano passado e tem itinerado pela região, chegando ao Fundão integrada na iniciativa “Há Teatro na Moagem”, promovida pela autarquia e a a ESTE – Estação Teatral.