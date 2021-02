Locomotiva finalmente a caminho da Guarda

A Câmara da Guarda aprovou na segunda-feira, em reunião do executivo, a minuta do contrato de depósito a celebrar com a Fundação Museu Nacional Ferroviário para a cedência de uma locomotiva a vapor de 1913, a CP 294, para ser instalada na rotunda entre a Avenida de São Miguel e o parque urbano do Rio Diz.

A máquina centenária vai ser recuperada na Guarda, sob a supervisão daquela fundação, cabendo ao município suportar também os encargos com o seu transporte desde o Entroncamento, bem como a sua manutenção. Os valores envolvidos não foram revelados, tal como o “timing” da sua instalação na rotunda. «Esta locomotiva vai dignificar aquele espaço porque representa uma época histórica do comboio em Portugal», disse Chaves Monteiro.

Na segunda-feira o executivo aprovou ainda a atribuição de uma verba de 213 mil euros às associações desportivas e culturais e de 68 mil euros para as três corporações de bombeiros do concelho.