Emigrantes poderão vir a Portugal no Verão, admite MNE

O ministro dos Negócios Estrangeiros disse esta terça-feira, na Assembleia da República, que os emigrantes portugueses poderão vir a Portugal no Verão desde que as restrições de circulação no espaço Schengen estejam levantadas nessa altura.

«Trabalhamos afincadamente para que essas viagens se possam realizar, temos todos o gosto, além de que é um direito deles e será uma contribuição importante para reanimar o nosso território. Portanto, no que depender de nós, esse regresso está garantido, é preciso é trabalhar em conjunto com os países da União Europeia para que restrições do espaço Schengen possam ser levantadas até ao Verão», afirmou Augusto Santos Silva aos deputados durante uma audição parlamentar.

Antes, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, já tinha dito que ainda não há uma data para o levantamento das restrições nas fronteiras e que o critério terá como ponto de partida os países com maior número de portugueses. Já a abertura da fronteira com Espanha dependerá dos números de infetados em território português e espanhol.