PSP, GNR e bombeiros da Covilhã homenagearam esta terça-feira os profissionais do Centro Hospitalar e Universitário da Cova da Beira pelo seu trabalho no combate à pandemia da Covid-19.

A iniciativa decorreu esta tarde em frente à entrada principal da unidade, na Covilhã, e culminou com o hino nacional, uma salva de palmas e a entrega de uma gravura alusiva ao ato ao presidente do Conselho de Administração do CHUCB, João Casteleiro.