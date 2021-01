Eleições decorrem com normalidade na região

As eleições presidenciais decorrem com normalidade na generalidade das secções de voto de toda a região.

As previsões apontam para uma elevada taxa de abstenção, por causa do período de pandemia em que vivemos, mas os locais visitados por O INTERIOR registavam uma boa afluência de eleitores e só no Centro Escolar da Sequeira, na Guarda (foto), havia filas de pessoas para votarem, por ser um dos locais com mais eleitores, mas a boa organização do ato, nomeadamente com funcionários da Junta de Freguesia a orientarem as pessoas para as respetivas secções, permite votar com rapidez.

Depois de alguns dias de chuva, hoje está um bom dia, com frio e sol um pouco por toda a região, o que contribui para a ida às urnas de mais pessoas.

Votar é um direito e um dever e em todas as mesas foram tomadas as medidas para haver poucas pessoas no interior da assembleia de voto e foram tomadas todas as medidas de higiene e segurança que permitem votar em segurança.