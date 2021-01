Projeto pedagógico divulga poesia junto dos alunos da EPT

Chama-se “RAP – Renascer dA Poesia” e é o novo projeto pedagógico que está a ser desenvolvido na Escola Profissional de Trancoso (EPT) para promover junto dos alunos o gosto pela criação poética e, em simultâneo, o conhecimento da literatura portuguesa e dos seus melhores escritores.

A iniciativa é dinamizada pelos professores de Português e consiste numa oficina de escrita criativa aberta a todos os alunos da escola, onde os participantes vão produzir poemas com a finalidade de serem transformados em músicas de “rap”. Para ajudar à tarefa, em cada um dos períodos escolares é definido um tema e é fornecida aos alunos uma “Caixa de Rimas”, isto é, uma seleção das melhores frases ou versos sobre esse mesmo tema escritos pelos autores que fazem parte dos curricula da disciplina de Português. «O que se pretende é que cada equipa de alunos escolha uma das frases da “Caixa de Rimas” e a utilize como mote da criação que vai produzir», adiantam os promotores em nota enviada a O INTERIOR. Os poemas são depois publicados no blogue “Renascer dA Poesia”, criado pelos alunos de Gestão de Equipamentos Informáticos, e no final de cada trimestre caberá a um júri selecionar os que tiverem mais qualidade. Posteriormente, esses trabalhos serão musicados e objeto de interpretações artísticas.