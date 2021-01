Coro Misto da Beira Interior grava músicas do Renascimento

O Coro Misto da Beira Interior está a trabalhar num novo CD, intitulado “A Renascença – 500 anos da morte de Manuel I”, que incluirá obras do século XV de compositores como Guillaume Dufay, Juan del Encina, T. Arbeau, Josquin des Prés, entre outros.

Divulgado esta semana pela Associação Cultural da Beira Interior, o projeto conta com o alto patrocínio de D. Duarte, Duque de Bragança. Será também gravado DVD em cenário palaciano e em localidades cujo foral foi atribuído por D. Manuel I. Além do Coro Misto participam o Coro Infantil da Beira Interior, com crianças da Covilhã, da EB 2/3 do Tortosendo e da Escola Serra da Gardunha (Fundão). O projeto já assegurou o apoio da Fundação Inatel e das autarquias da Covilhã, Idanha-a-Nova e do Sabugal. «D. Manuel I foi um dos mais importantes reis na área da cultura daí esta iniciativa da ACBI», justifica a associação sediada na Covilhã. O concerto de lançamento está previsto para junho e contará com a presença de D. Duarte.