Coligação PSD-CDS aposta em Pedro Farromba e Mesquita Nunes na Covilhã

Pedro Farromba (na foto) deverá ser anunciado esta noite como candidato da coligação PSD-CDS-PP à Câmara da Covilhã, que candidata também Adolfo Mesquita Nunes à Assembleia Municipal.

A apresentação dos candidatos está marcada para as 21h30 no “New Hand Lab” e será transmitida online. Sociais-democratas e centristas concorrem às próximas autárquicas sob o lema “Juntos Fazemos Melhor” e com o objetivo de derrotar o socialista Vítor Pereira, que se candidatará a um terceiro mandato.

Pedro Farromba, antigo vereador do Movimento Acreditar Covilhã (MAC) e anteriormente do PSD, no último mandato de Carlos Pinto, preside à Federação Portuguesa de Desportos de Inverno de Portugal. Já Mesquita Nunes é atualmente vereador da oposição na autarquia covilhanense, tendo liderado a lista do CDS-PP à Câmara em 2017.