O Parlamento aprovou esta quinta-feira a renovação do estado de emergência até 15 de abril. É o 14º decreto presidencial desde o início da pandemia e terá a aprovação garantida com o apoio do PS, PSD, CDS-PP, PAN e a deputada não inscrita Cristina Rodrigues.

O Bloco de Esquerda absteve-se, tendo votado contra a Iniciativa Liberal, Chega, PCP e Os Verdes. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fala ao país esta noite, às 20 horas.