Qual é o meio de pagamento mais seguro: Cartão de crédito ou PayPal?

A pandemia da Covid-19 acelerou a dependência de Portugal da tecnologia, com mais pessoas conectadas digitalmente do que nunca. Como resultado, os relatos de ataques cibernéticos dispararam tanto em frequência, quer em nível de estratagemas.

Muitas empresas têm vindo a incorporar tecnologias avançadas, como tokenização, 3D Secure e AI, forçadas durante a crise a melhoria da sua segurança. Os comerciantes pagam para adotar novas tecnologias de ponto de venda para os seus clientes.

No caso de ocorrer um ataque cibernético, as redes de cartões estão preparadas. Por exemplo, a Visa tem um programa que compartilha informações sobre ameaças com comerciantes e emissores em tempo real, para que eles possam agir rapidamente para proteger seus sistemas de pagamento, de ameaças cibernéticas. Do mesmo modo, este ano a Mastercard revelou um novo centro de segurança cibernética. O programa continuará a garantir que os pagamentos sejam convenientes e seguros para os seus clientes, desenvolvendo soluções cibernéticas para o ecossistema de pagamentos globalmente.

Cada uma dessas medidas de segurança implementadas pelo setor de pagamentos ajudou a promover a segurança cibernética e a impedir os hackers online. Contudo, embora esses avanços tenham ajudado a reduzir as ameaças online, mais avanços são necessários para combater o número crescente de ataques online. Os recursos investidos pelo setor de pagamentos beneficiam todos os membros do ecossistema, incluindo consumidores e comerciantes, mas, para ter sucesso, eles exigem a adoção e um compromisso de segurança como parte dos negócios. Uma das indústrias que tem também investido bastante em segurança é a dos jogos online. Fique a conhecer os casinos online que aceitam Paypal.

O PayPal existe desde o ano de 1998, quando surgiu como uma forma popular de pagar compras no eBay. Mas muitos ainda se perguntarão: Será o PayPal seguro? Se o PayPal não fosse tão ou mais seguro do que usar um cartão de crédito, dinheiro ou cheque, ele já teria desaparecido há muito tempo.

Na verdade, pode-se dizer que proporcionar transações seguras é o único trabalho do PayPal. Mas o trabalho continua crescendo e os desafios não têm fim. O PayPal tem agora cerca de 360 ​​milhões de utilizadores em todo o mundo e oferece vários produtos. Cada um desses produtos está projetado para tornar seguro o envio ou recebimento de dinheiro, eletronicamente ou pessoalmente.

Até hoje, o PayPal é a principal opção de pagamento para compras no eBay. Mas também é o quinto método de pagamento mais usado por todos os comerciantes online, depois de Visa, MasterCard, American Express e Discover.

Políticas de segurança do PayPal:

A política de proteção de compras do PayPal garante que os utilizadores sejam reembolsados ​​integralmente, incluindo custos de envio, se um produto comprado através do PayPal quando chegar, for significativamente diferente de sua descrição inicial.

Se uma compra feita no PayPal não chegar, você pode denunciá-lo e obter um reembolso.

Se uma compra não autorizada for feita na sua conta, você não será responsável por ela se for relatada dentro de um prazo de 60 dias.

Medidas de segurança do cartão de crédito:

A maioria das empresas de cartões de crédito investiu bastante em tecnologia de segurança, para corresponder às adotadas pelo PayPal e outros líderes do setor. No entanto, nem todas as empresas de cartão de crédito são iguais. Algumas são mais avançadas do que outras.

A maior mudança na tecnologia antifraude do “cartão presente” é a mudança para um cartão que usa um chip para fazer uma transação, em vez de uma tarja magnética que é passada ao longo da lateral do leitor. O microchip no cartão envia dados criptografados, tornando as informações mais difíceis de roubar.

Esta tecnologia aprimorada, chamada EMV e tornou mais seguro o uso de um cartão de crédito numa loja, evitando o roubo das suas informações à medida que são transmitidas para completar a transação.

Isso deixa alguma responsabilidade para o utilizador tomar as suas próprias precauções de segurança, especialmente ao fazer compras online.

No fundo, grande parte da responsabilidade pela segurança da conta deve ser assumida pelo utilizador e não pelo emissor do método de pagamento. E isso é verdade quer seja o PayPal, ou o American Express, quer seja uma conta virtual ou um cartão de plástico.

O PayPal paga inclusive a hackers para eles encontrarem vulnerabilidades nos seus sistemas. De acordo com Dean Turner, diretor de inteligência de segurança do PayPal, “Se você se preocupa com o produto e com os seus clientes, então também se preocupa com a segurança de seus clientes.

O PayPal, por outro lado, é o Santo Graal para os hackers. Só porque a empresa nunca foi seriamente hackeada, não significa que nunca o venha a ser.

Algumas dicas para se proteger ao usar cartões de crédito de plástico:

Elimine quaisquer cartões que você ainda tenha e que não tenham um chip. Se se deparar com um leitor que exija que você passe o cartão, porque o leitor de chip não está a funcionar corretamente ou a máquina da loja está indisponível, evite usá-lo.

Use apenas caixas multibanco dos bancos para levantar dinheiro.

Pague o combustível dentro da estação de serviço e não na bomba de combustível. Estas são notoriamente mais fáceis de equipar com um skimmer de cartão que rouba informações da conta à medida que é usado.

Ao usar o PayPal ou um cartão de crédito online:

Faça compras online apenas em sites seguros. Geralmente, eles têm um url que começa com “https” (em vez de “http”) e exibem o símbolo de um cadeado. São sinais de que a conexão entre o seu navegador e o servidor do site está criptografada. Isso não é de forma alguma uma proteção garantida, mas fecha uma abertura para a fraude.

Não use o wi-fi público disponível em cafés e aeroportos. Use uma rede privada virtual (VPN).

Não armazene as informações do seu cartão de crédito online nas suas lojas favoritas. Digite sempre o código.

Cuidado com os ataques de phishing. Geralmente, eles chegam por e-mail ou mensagem de texto prometendo algo excelente, se você apenas clicar neste link.

Altere as senhas das suas contas de cartão de crédito (e sua conta do PayPal) com frequência e não use seu nome, datas de nascimento dos seus filhos ou qualquer outra senha demasiado óbvia.