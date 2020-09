Assembleia Municipal aprova por unanimidade moção de Cidália Valbom que exige ao Governo segunda fase do Hospital Sousa Martins

A Assembleia Municipal (AM) da Guarda aprovou, por unanimidade, uma moção apresentada pela mesa presidida por Cidália Valbom (PSD) que, além da requalificação do Pavilhão 5, exige ao Governo a concretização da segunda fase da requalificação do Hospital Sousa Martins.

O documento, que vai ser enviado ao primeiro-ministro, ministra da Saúde e grupos parlamentares na Assembleia da República, surge na véspera do Parlamento discutir uma petição do Movimento de Apoio à Saúde Materno Infantil (MASMI) do distrito da Guarda, com quase 20 mil assinaturas. Intitulada “A Saúde no Distrito da Guarda”, a moção, lida pela presidente da AM, sustenta que é o momento de «exigir o que nos é devido por direito próprio» e aproveitar «os milhões» do Plano de Recuperação e Resiliência, «cuja maior fatia vai para a área da saúde».

Apenas o CDS-PP estranhou ter sido a mesa da AM a apresentar esta moção: «É inédito uma mesa da Assembleia Municipal ter iniciativa a política», disse Henrique Monteiro.

