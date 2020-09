Covid-19 já provocou mais de um milhão de mortes no mundo

O novo coronavírus já provocou mais de um milhão de mortes em todo o mundo. De acordo com os dados mais recentes da Universidade de John Hopkins, a Covid-19 provocou até agora 1.001.646 vítimas mortais, a primeira das quais foi registada há cerca de nove meses, na China.

Um quinto dos óbitos em consequência do vírus SARS-CoV-2 foi registado nos Estados Unidos da América, o país mais afetado pela pandemia com mais de 205 mil mortes, seguido do Brasil, com mais de 142 mil, e a Índia, com mais de 95 mil. Em Portugal já faleceram 1.957 pessoas. O secretário-geral das Nações Unidas já classificou de «arrepiante» o número de mortos provocados pela pandemia e exortou a sociedade a aprender com os erros para a superar.

«O nosso mundo deve lamentar hoje um número terrível: a perda de um milhão de vidas como resultado da pandemia da Covid-19», disse António Guterres numa mensagem vídeo. «Eram pais e mães, mulheres e maridos, irmãos e irmãs, amigos e colegas», recordou o responsável da ONU. «A liderança responsável é essencial. A ciência é importante. A cooperação é importante. A desinformação mata», advertiu ainda o secretário-geral.

Os números não parecem mostrar sinais de abrandamento e os especialistas estão a prever que os óbitos possam vir a duplicar antes da chegada ao mercado de uma vacina eficaz contra a Covid-19.