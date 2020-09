João Morgado vence mais um prémio literário

João Morgado venceu a 13ª edição do Prémio Nacional de Conto Manuel da Fonseca, instituído pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, com a obra “Contos de Macau”.

O escritor covilhanense concorreu com o pseudónimo Liang, entre 96 contos a concurso. «“Contos de Macau” é uma obra de um grande lirismo. As narrativas dos vários contos deixam transparecer uma elevada qualidade estética e um excelente domínio da linguagem. A atmosfera da cultura oriental está muito bem representada, seduzindo a atenção do leitor», justifica o júri, que atribuiu o primeiro prémio por unanimidade, anunciou a autarquia alentejana em comunicado enviado a O INTERIOR.

O júri desta edição foi constituído por Luís Machado, secretário-geral da Associação Portuguesa de Escritores; Manuel Frias Martins, presidente da Associação Portuguesa de Críticos Literários; e o escritor Miguel Real. O vencedor vai receber um valor pecuniário de 4 mil euros e a sua obra será editada pela Câmara de Santiago do Cacém, estando prevista para 17 de outubro a cerimónia de entrega do galardão naquela cidade do distrito de Setúbal.