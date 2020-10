Trancoso: Agrupamento de Escolas com acreditação Erasmus+

Dez projetos de «mobilidade de formação individual» de âmbito europeu foram aprovados no Agrupamento de Escolas de Trancoso (AET), foram aprovados no âmbito da candidatura ao Programa Erasmus+, KA1.

O agrupamento está agora acreditado com o “selo” Erasmus +, o que, segundo a própria entidade permite «acesso facilitado ao financiamento Erasmus no âmbito da Ação-Chave 1», permitindo aos professores integrar programas de mobilidade com financiamento europeu. Fidélia Pissarra, docente do AET e coordenadora da candidatura, diz que os projetos agora aprovados «aportarão à escola, através dos professores, mais saber e conhecimento, estratégias mais criativas e inovadoras». A responsável afirma que os docentes envolvidos vão poder «transferir para a realidade educativa do AET o que de melhor se faz a nível internacional, alinhando as suas práticas com as tendências internacionais e objetivos educacionais europeus, através de projetos como o da partilha de experiências entre pares, coadjuvação letiva, eTwinning, parcerias estratégicas com outras escolas e instituições».

A acreditação vigora a partir do presente ano letivo, de acordo com Fidélia Pissarra, e espera-se que «abranja todos os ciclos de escolaridade, incluindo os da educação pré-escolar (jardins-de-infância)». «Precisamente com o intuito de desenvolver nos alunos, professores, assistentes operacionais e técnicos, o espírito colaborativo e a adoção de estratégias diversificadas e inovadoras, bem como a melhoria das competências linguísticas, digitais e criativas, o AET está já a ponderar» no âmbito do seu Plano de Desenvolvimento Europeu, «uma candidatura ao programa Erasmus+ KA2», acrescenta ainda a docente em Vila Franca das Naves. De resto, esta quinta, sexta e sábado são “dias Erasmus+” no Agrupamento trancosense.