Trancoso: Seis obras para o futuro

O município de Trancoso vai inaugurar no dia 14 três obras e intervenções concluídas no primeiro semestre deste ano. No total, a autarquia investiu mais de 1,2 milhões de euros na monumentalização da Rotunda da Batalha de Trancoso, na beneficiação do troço urbano da EN226, na construção do Centro de Recolha de Animais, na renovação do posto de turismo e na construção do Centro de Inovação e Desenvolvimento Social, bem como na intervenção no estádio municipal. Estas três últimas empreitadas serão inauguradas em setembro.

Rotunda da Batalha de Trancoso

É a mais recente obra escultória patente no espaço público da cidade. A rotunda da Batalha de Trancoso acolhe um monumento dedicado à célebre refrega que deixou os castelhanos “a pão e laranjas” e presta homenagem a Gonçalo Vasques Coutinho, uma das figuras históricas de Trancoso «a quem não se tem dado a devida importância», admite Amílcar Salvador. Segundo o presidente da autarquia, o alcaide-mor de Trancoso foi «o grande herói na crise de 1383-85», tendo liderado e vencido a batalha de São Marcos, como também é conhecida a peleja travada naquele planalto a 29 de maio de 1385, dia escolhido para celebrar o feriado municipal. A sua figura, e a de todos os que lutaram ao seu lado, é evocada num monumento imponente em granito, da autoria de Francisco Lucena, que está instalado no centro da rotunda situada na Avenida Heróis de S. Marcos. A conceção, projeto, execução e colocação das peças escultóricas custaram cerca de 50 mil euros.

Troço urbano da EN226

A autarquia iniciou em setembro do ano passado a requalificação do troço urbano da EN226, que atravessa a “cidade de Bandarra” e estava bastante degradada. A empreitada consistiu na colocação de um novo tapete entre a Rotunda da Batalha de Trancoso e a Lactovil, na melhoria da rede de águas pluviais, dos lancis e passeios. Foram ainda realizados arranjos urbanísticos junto aos dois postos de combustíveis, colocadas passadeiras e melhorada a sinalética. «Foi uma obra que durou algum tempo, causámos alguns transtornos aos trancosenses durante este ano, mas acho que as pessoas compreenderam e hoje a estrada tem um aspeto completamente diferente», considera o presidente do município, adiantando que os trabalhos custaram cerca de 500 mil euros.

Posto de turismo renovado

O posto de turismo vai surgir renovado a 14 de agosto após obras de beneficiação que representaram um investimento da ordem de 60 mil euros, apoiado pela associação das Aldeias Históricas de Portugal. O objetivo é dignificar e melhorar o local de acolhimento dos turistas que chegam a Trancoso.

Centro de Inovação e Desenvolvimento Social

Situado junto às antigas escolas primárias de Trancoso, o Centro de Inovação e Desenvolvimento Social está pronto a funcionar e vai dar resposta à população sénior da cidade promovendo o seu envelhecimento ativo. O equipamento funcionará como centro de dia – uma lacuna na cidade – e permitirá que os idosos possam ali passar o dia num espaço devidamente equipado e a custos simbólicos. O Centro não será gerido pela autarquia, que o vai concessionar a uma IPSS local. A concretização deste projeto representou um investimento de cerca de 200 mil euros.

Centro de Recolha de Animais

Era outra lacuna do concelho, que estava a usar o canil municipal da Mêda no âmbito de um protocolo de 2014 e que já se revelava insuficiente para as necessidades locais.

As novas instalações ficam junto ao mercado do gado e destinam-se a acolher os animais errante que deambulam pelo concelho. O espaço implicou um investimento da ordem dos 160 mil euros, comparticipados com 50 mil euros pelo programa de Beneficiação de Equipamentos Municipais (BEM) do Governo com cerca de 50 mil euros.

Estádio municipal melhorado e com pista de atletismo

Trancoso quer ser referência na prática desportiva e apostou na requalificação do estádio municipal com a melhoria da bancada, dos balneários, dos muros e dos portões. A empreitada decorreu no âmbito do programa BEM, que contribuiu com 180 mil dos cerca de 300 mil euros aplicados nesta intervenção. A autarquia aproveitou também a intervenção para instalar uma pista de atletismo devidamente homologada pela Federação Portuguesa de Atletismo e com as medidas oficiais para poder receber provas oficiais. Atualmente, o estádio Dr. Fernando Lopes está concessionado ao Grupo Desportivo de Trancoso.