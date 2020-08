Um incêndio está a consumir mato na localidade da Moita, no concelho do Sabugal, desde as 13h46.

Às 16 horas o fogo estava a ser combatido por 176 operacionais, apoiados por 53 veículos e dois meios aéreos, de acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. As altas temperaturas que se fazem sentir e o vento estão a dificultar o trabalho dos voluntários no terreno.