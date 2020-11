Fundação Côa Parque prevê crescimento de 50 por cento das receitas em 2021

A Fundação Côa Parque espera arrecadar, durante 2021, mais de 3,5 milhões de euros de receitas, um resultado superior aos cerca de 2,4 milhões orçamentados para este ano.

«Este crescimento resulta essencialmente dos vários projetos que a Côa Parque tem conseguido aprovar, no âmbito de programas de financiamento nacional e europeu», refere Bruno Navarro. O presidente da Fundação dá o exemplo do projeto “CôaDouro Joint Venture”, financiado pelo Norte2020, que prevê a criação de uma agenda cultural conjunta com o Museu do Douro em 2021.

Ou do “Rock Art Heritage and Landscape tot he European Cohesion“, financiado pelo Fundo EEA Grants, para aprofundar a relação institucional nos planos científico e cultural com o Museu de Alta, na Noruega.

«Não menos importante é o crescimento do investimento privado, nomeadamente através de uma política de mecenato cultural e de captação de investimento estrangeiro, que deverá ultrapassar, em 2021, o milhão de euros», estima o responsável.

Atualmente, a Fundação Côa Parque recebe cerca de um milhão de euros de entidades como a Direção-Geral do Património Cultural, Turismo de Portugal, Agência Portuguesa do Ambiente e Câmara de Vila Nova de Foz Côa, montante que representará «cerca de 30 por cento da receta global» da instituição que gere o Museu do Côa e o Parque Arqueológico do Vale do Côa.