EDP Renováveis constrói parque eólico nos concelhos da Guarda e Pinhel

A EDP Renováveis vai instalar e operar um parque eólico Sincelo, entre os concelhos da Guarda e Pinhel, que terá uma capacidade instalada de 92MW e deverá estar operacional até ao final do ano.

A empresa anunciou que obteve o financiamento de 112 milhões de euros do Banco Europeu de Investimento (BEI) e do BPI, para este e outro empreendimento de média dimensão situado no concelho de Cantanhede. Os dois projetos terão uma capacidade instalada de 125 MW e, segundo a energética, «o financiamento do BEI é apoiado pelo Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE ou EFSI, na sigla inglesa), o pilar principal do Plano de Investimento para a Europa». A EDP Renováveis estima que, na fase de construção, os dois projetos possam criar cerca de 560 empregos temporários naquelas regiões. E destaca a contribuição destes parques para o cumprimento das metas a que Portugal se propôs no âmbito do Pacto Europeu para o Clima, que prevê que 47 por cento do consumo bruto de energia em 2030 seja de origem renovável. Ajudarão ainda a alcançar a meta vinculativa da Comissão Europeia de, no final desta década, ter pelo menos 32 por cento do consumo final de energia a partir de produção por fontes limpas.