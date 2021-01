Câmara da Guarda com saldo orçamental de 8,5 milhões de euros em 2020

A Câmara da Guarda registou em 2020 um saldo orçamental positivo de 8,5 milhões de euros, valor que transita para o ano económico de 2021 e será distribuído por todas as rubricas do orçamento municipal.

«Serão reforçadas as áreas que mais precisam», disse o presidente da autarquia, que também viu aprovado o pagamento de 96 mil euros às Juntas de Freguesia em obras executadas, mas não concluídas, no ano transato no âmbito de acordos de cooperação. O vereador sem pelouros Sérgio Costa assinalou o aumento de cerca de 700 mil euros do saldo orçamental em relação ao ano anterior, apesar de 2020 ter ficado marcado pela redução «substancial» dos investimentos e o cancelamento de grande parte dos eventos organizados pelo município, que terão permitido poupar cerca de 2 milhões de euros. «Espero que o prazo de pagamentos a fornecedores seja cumprido e o mais reduzido possível, mas isso apenas poderá ser confirmado aquando da aprovação da prestação de contas de 2020, em abril», declarou o social-democrata.

Já na transferência dos acordos de cooperação de 2020 para 2021, Sérgio Costa lamentou que da proposta «apenas constem metade das 24 freguesias com Acordos de Cooperação em curso e que solicitaram a sua prorrogação». Nesse sentido, o vereador solicitou a sua correção, o que não aconteceu.