E-REDES investe 320 mil euros na rede de média tensão

A E-REDES, empresa do Grupo EDP responsável pela distribuição de energia elétrica em Portugal, está a intervencionar as infraestruturas elétricas da rede de média tensão (MT) em Loriga, no concelho de Seia.

A empreitada servirá para a remodelação de oito quilómetros de linha de MT e a instalação de 60 novos apoios, bem como a construção de cerca de cinco quilómetros de rede MT, nomeadamente nas linhas MT a 15kV para os lugares de Gondufo, Balocas e Ribeira das Balocas, nos distritos de Guarda e Coimbra. Os trabalhos, que têm um custo de 320 mil euros, servirão para melhor o serviço da E-REDES numa zona «que é particular por ter alguns declives e vales, em longos períodos do ano encontra-se sujeita a condições atmosféricas adversas, tendo sido por isso necessário reforçar a infraestrutura», adianta a elétrica em nota enviada a O INTERIOR.