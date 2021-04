OLANO constitui-se como Entreposto Aduaneiro

A OLANO Portugal – Logística e Distribuição, constituiu-se como Entreposto Aduaneiro entre as suas instalações na plataforma logística do Porto de Leixões e a plataforma logística da Guarda para aumentar ser mais competitiva na prestação de serviços no trânsito das mercadorias.

Trata-se de um local controlado pela Autoridade Tributária e onde podem ser apresentadas e armazenadas mercadorias, sob responsabilidade da OLANO. Este Entreposto Aduaneiro pode ser considerado o primeiro passo para a criação de um porto seco na Guarda e contempla um armazém de exportação e depósito temporário, «o que permite assegurar maior celeridade no trânsito das mercadorias, mais agilização nos procedimentos tributários e maior competitividade, confiança e segurança, aos clientes» da empresa sediada na Guarda. A OLANO refere que o espaço evita ainda custos adicionais com deslocações e movimentação de cargas entre o local de produção e outro local de apresentação das mercadorias à exportação e à importação, permitindo «fazer o desalfandegamento e, caso exceda o prazo de deposito temporário, pode passar imediatamente à situação de entreposto sem necessidade de movimentar fisicamente as cargas».

Para João Logrado, diretor-geral da OLANO Portugal, o Entreposto Aduaneiro é «o culminar de uma ambição que há muito traçamos como objetivo e demonstra o nosso empenho em servir cada vez melhor os nossos clientes e o mercado». O responsável considera também que este projeto confere aos clientes da empresa de logística e aos demais agentes económicos que o queiram utilizar «um fator adicional de competitividade, confiança e segurança».