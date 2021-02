Centro comercial La Vie Guarda à venda

O centro comercial La Vie Guarda está à venda e pode mudar de mãos a breve trecho, tal como vários ativos de dois fundos de recuperação detidos pela gestora de capital de risco ECS Capital. Os valores envolvidos não foram divulgados.

Segundo a edição da passada sexta-feira do “Jornal de Negócios”, que cita o site especializado em imobiliário PropertyEU, os imóveis incluídos neste portfólio estão avaliados em 1,4 mil milhões de euros e que da lista de interessados constam os fundos internacionais Bain Capital, Brookfield, Blackstone, Cerberus, Fortress, Davidson Kempner Capital Management, H.I.G. Capital, Kildare Partners e o Apollo. Aquele site noticia ainda que os ativos deverão ser vendidos «com desconto», entre eles os centros comerciais da insígnia La Vie na Guarda, Funchal, Caldas da Rainha e Porto. Do pacote constam ainda o hotel de cinco estrelas Palácio do Governador, em Lisboa, oito unidades hoteleiras no Algarve e uma no Alentejo, todos da marca NAU.

A ECS Capital adquiriu o antigo Vivaci Guarda em outubro de 2015, tendo a marca sido substituída pela designação La Vie então criada pela gestora de capital de risco. Construído pela FDO Imobiliária e inaugurado em novembro de 2008, o único centro comercial da Guarda resultou de um investimento de 33,2 milhões de euros. Contudo, quatro anos depois, a empresa declarou insolvência tendo os seus principais ativos passado para a propriedade de uma entidade bancária, que vendeu o “shopping” da Guarda à ECS Capital. Desde então o centro comercial situado na Avenida dos Bombeiros Voluntários Egitanienses está a ser gerido pela Widerproperty, uma empresa especializada em gestão imobiliária integrada.

Atualmente, o La Vie Guarda Shopping Center tem 87 lojas e espaços de restauração, cerca de 14.100 metros quadrados de Área Bruta Locável, distribuídos por cinco pisos, um parque de estacionamento com 395 lugares – os clientes têm duas horas gratuitas –, a Loja do Cidadão da Guarda, lojas-âncora e quatro salas de cinemas.