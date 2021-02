Guarda Capital da Cultura cria bienal para premiar projetos de artistas e artesãos

A candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura em 2027 vai promover uma bienal para premiar projetos criados por artistas em colaboração com artesãos do Fundão, da Guarda e de Manteigas.

Denominada “Art(e)facts”, a iniciativa integra a área de Arquitetura e Território da Guarda 2027 e convida artistas, arquitetos e designers a «criarem projetos para serem produzidos em residências com artesãos daqueles três concelhos, segundo a organização. «Tecelagem de burel, cestaria de vime, fabricação digital, tecelagem de linho, olaria e cestaria de castanho, são as áreas e técnicas artesanais privilegiadas e a escala dos projetos é livre, possibilitando o enquadramento desde a escala da mão humana até intervenções no espaço público», adianta a Guarda 2027 numa nota enviada a O INTERIOR.

O programa da bienal estará em curso até setembro de 2021 e integra a realização de residências artísticas, uma exposição coletiva e uma conferência internacional. Até 19 de março está aberta a convocatória internacional “Art(e)facts” 2021 que «vai premiar dois projetos com até seis mil euros para honorários e produção».