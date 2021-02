O Vila Cortês do Mondego perdeu 4-0, este domingo, na deslocação ao terreno do Sp. Espinho em jogo da 17ª jornada do Campeonato de Portugal. É a 14ª derrota da época.

A equipa do concelho é cada vez mais última da série D, com apenas 4 pontos. O penúltimo, Lusitano de Vildemoinhos, está a doze pontos.