Câmara da Guarda inaugura hoje Espaço Empresa

O secretário de Estado da Economia, João Correia Neves, inaugura o Espaço Empresa da Guarda esta quinta-feira.

A cerimónia está marcada para as 12h30. Este serviço de apoio aos investidores funciona nos Paços do Concelho e resulta de uma parceria da Câmara da Guarda com o IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, a AMA – Agência para a Modernização Administrativa e a AICEP – Agência para o Investimento e o Comércio Externo de Portugal. Este balcão único de vertente empresarial conta com o envolvimento de 26 entidades da administração pública central e regional da área da Justiça, Turismo, Administração Interna, Segurança Social, Trabalho, Ambiente, Agricultura, Mar, Planeamento e Infraestruturas, entre outros.