Mário Freire toma posse como vice-reitor da UBI

Mário Freire é o novo vice-reitor da UBI. O professor catedrático da Faculdade de Engenharia foi empossado na última quinta-feira e será responsável pela Área de Concursos de Docentes e Atos Académicos.

O docente substitui Mário Lino Barata Raposo, que cessou funções a seu pedido. Na cerimónia da tomada de posse, o reitor da UBI, António Fidalgo, recordou que o «compromisso» de Mário Freire com a universidade «é conhecido» e desejou-lhe que se sinta «feliz e realizado» no cargo. O novo vice-reitor é docente do Departamento de Informática, tendo obtido os seus graus académicos na Universidade de Coimbra e na UBI. Entre os cargos de responsabilidade que assumiu na academia está a presidência da Faculdade de Engenharia durante dois mandatos, entre 2009 e 2017. Na mesma cerimónia foi igualmente empossado Francisco Merino como diretor do CREA – Centro de Recursos de Ensino e Aprendizagem. O professor auxiliar da Faculdade de Artes e Letras substitui Manuela Penafria. No final da cerimónia, António Fidalgo sublinhou que a UBI também se faz «com estas tomadas de posse» porque «precisa de uma espinha vertebral de gestão».