Dominado incêndio em Sobral de São Miguel

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) dá como dominado o incêndio que lavra na freguesia de Sobral de São Miguel (Covilhã) desde o princípio da tarde de quarta-feira.

No terreno estão 513 operacionais, apoiados, 158 veículos e um meio aéreo, que conseguiram controlar as chamas pelas 7h30. O fogo chegou a ter três frentes ativas durante a noite e madrugada. Vítor Pereira, autarca da Covilhã, suspeita que o incêndio tenha tido «mão criminosa, dado que se verificaram quatro a cinco pontos de ignição com pouca distância entre si e praticamente à mesma hora».