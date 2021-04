Vila Franca e Guarda Desportiva lideram no regresso do campeonato distrital

O campeonato distrital da Associação de Futebol da Guarda regressou no domingo para a quinta jornada.

Na série A, o Vila Franca das Naves foi ganhar 1-0 a Foz Côa, enquanto o Gouveia empatou 2-2 em Fornos de Algodres. O Aguiar da Beira folgou e o jogo Trancoso-Freixo de Numão, realizado a 4 de dezembro, terminou com a vitória da formação da “cidade de Bandarra” por 3-0. O Vila Franca das Naves é líder, com 9 pontos, mais dois que o Trancoso e mais três que a dupla Gouveia e Fornos. Na série B, o Soito venceu o Sp. Celoricense por 3-1 e o Sp. Sabugal foi ganhar 2-1 ao terreno do Estrela Almeida. Já o líder Guarda Desportiva derrotou o Casal de Cinza por 5-1. O encontro Pinhelenses-Guarda FC foi adiado para 19 de maio. No futsal, o CF Sabugal B perdeu 3-2 na receção ao Aguiar da Beira, o mesmo resultado obtido pelo Lameirinhas frente ao Penaverdense. Por último, o Sp. Sabugal derrotou o Sameiro B por 3-2. O campeonato é comandado pela Escola de Desporto Carlos Franco e pelo Sp. Sabugal.