O Vila Cortês do Mondego-Guarda entrou este domingo com o pé direito no Campeonato de Portugal ao vencer o Recreio de Águeda por 2-1.

A partida da primeira jornada da série D decorreu no estádio municipal da cidade mais alta, sem público. Os golos dos locais foram marcados por Filipe Barra (21′) e António Conceição (31′), enquanto os visitantes marcaram por Shibane aos 62′.