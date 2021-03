O Vila Cortês do Mondego perdeu este domingo por 4-2 no terreno do Lusitano de Vildemoinhos, penúltimo classificado.

Os golos da equipa do concelho da Guarda foram marcados por Gaspar e André Jesus. A três jornadas do fim da primeira fase do Campeonato de Portugal, o Vila Cortês continua no último lugar da série D e tem regresso garantido ao Distrital na próxima temporada.