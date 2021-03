Lojas de rua poderão reabrir ainda este mês, escolas só depois da Páscoa

As escolas só deverão reabrir depois da Páscoa e por fases, enquanto as lojas de rua poderão abrir ainda em março, noticia este domingo o “Correio da Manhã”.

O jornal adianta que o plano de desconfinamento ainda não está fechado e será ajustado consoante os números da pandemia. As medidas a adotar deverão ser aprovadas no Conselho de Ministros da próxima quinta-feira.

O comércio local — ou seja, lojas com porta aberta para a rua até uma área de 200 metros quadrados — poderão ser os primeiros a abrir, já no dia 17 deste mês, mas com limitação no número de clientes, uso de máscara obrigatório e disponibilização de álcool-gel.

De acordo com o CM. os cabeleireiros e barbeiros não deverão ser abrangidos por apresentaram maior risco de contágio, tal como os restaurantes, cuja reabertura também deverá ocorrer só em maio.

Já o regresso às aulas presenciais deverá acontecer de forma faseada, mas só depois da Páscoa, começando a 5 de abril com crianças até aos 12 anos. Os alunos do secundário só deverão voltar em maio, segundo o plano provisório a que o “CM” teve acesso. Esta segunda-feira, na reunião do Infarmed, os especialistas irão apresentar as suas recomendações ao Governo, que deverá na quinta-feira fechar o plano de desconfinamento.