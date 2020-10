O Vila Cortês do Mondego-Guarda sofreu este domingo uma pesada derrota na deslocação ao terreno do São João de Ver.

A equipa do concelho da Guarda foi goleada por 7-0 em jogo da terceira jornada da série D do Campeonato de Portugal. Foi a segunda derrota consecutiva do Vila Cortês, que conta apenas uma vitória na prova.