Hospital de Seia já tem novo aparelho de raio X a funcionar

O Hospital Nossa Senhora da Assunção tem a funcionar, desde o passado dia 8, um novo equipamento de raio X, anunciou a Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.

A ULS lembra, em comunicado, que, durante o último mês, as instalações do Serviço de Imagiologia daquela unidade hospitalar sofreram algumas obras de adaptação para ser acolhido o novo equipamento. «Neste período em que esteve a ser desmantelado o equipamento antigo e a ser instalado o recém-adquirido, todos os utentes de Seia que necessitaram de efetuar raio X foram encaminhados para o Centro de Saúde de Gouveia, onde existe equipamento com qualidade para a execução dos exames», referiu a administração hospitalar