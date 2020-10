Sp. Covilhã concede empate na receção ao Vilafranquense

O Sp. Covilhã não foi além de um empate a duas bolas este domingo, na receção ao Vilafranquense, em jogo da sexta jornada da IIª Liga.

Os comandados de Capucho abriram o ativo aos 24′ por Daffé, mas os visitantes empataram aos 33′ com um golo de Leandro Antunes. O Vilafranquense adiantou-se no marcador aos 66′, por Jefferson, com os covilhanenses a alcançarem a igualdade sete minutos depois, através do capitão Gilberto (na foto).

Os serranos são 15ºs na classificação geral, que é comandada pelo Mafra