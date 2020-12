Trancoso, Sp. Celoricense e ED Carlos Franco lideram Campeonato Distrital

O Trancoso e o Sp. Celoricense são os líderes das duas séries do Campeonato Distrital da Associação de Futebol da Guarda, que foi retomado no último domingo.

A terceira jornada realizou-se após uma suspensão de dois fins de semana devido às restrições do estado de emergência. Na série A, o Fornos de Algodres venceu 4-3 na receção ao Freixo de Numão, o Vila Franca das Naves foi empatar 1-1 ao terreno do Gouveia e o mesmo resultado conseguiu o Trancoso em Aguiar da Beira, tendo folgado o Foz Côa. A equipa da “cidade de Bandarra” lidera com 7 pontos em três jogos, mais dois que o Vila Franca, enquanto o Gouveia é terceiro classificado com 4 pontos e dois jogos. Na série B, o Guarda Desportiva derrotou em casa o Sp. Celoricense por 1-0 e o Sp. Sabugal foi ganhar 3-0 a Casal de Cinza. O Estrela de Almeida recebeu e venceu o Guarda FC por 2-1, o mesmo resultado obtido pelo Soito na deslocação ao campo dos Pinhelenses.

O Sp. Celoricense comanda com 6 pontos e três jogos, mas em igualdade pontual com o Guarda Desportiva, que tem um jogo em atraso, e com o Soito (três jogos). O campeonato sénior prossegue este fim de semana. De regresso esteve também o Distrital de futsal, que é liderado pela ED Carlos Franco. A formação do concelho de Seia ainda não perdeu e no domingo derrotou a equipa B do Sameiro por 6-3. Nos restantes encontros, o CF Sabugal “A” foi ganhar 5-2 a Aguiar da Beira, o Sp. Sabugal venceu 3-2 na receção ao Penaverdense e o jogo CF Sabugal “B”-GD Mêda foi adiado para 13 de fevereiro.