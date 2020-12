Maria Reis no café-concerto do TMG

Com um novo disco a solo, Maria Reis (Pega Monstro) atua esta quarta-feira (19 horas) no café-concerto do TMG.

A cantora tem colaborado com nomes como Sara Graça, Joana da Conceição, Gabriel Ferrandini, Miguel Abras ou Rudi Brito em concertos, apresentações artísticas multimediais, edição de música e de poesia. “Chove na Sala, Água nos Olhos” – assim se designa este álbum – é uma coleção primorosa de músicas de Maria Reis, inspiradas pelo «sensato e o ridículo, as alegrias e as tristezas, as melodias e os ritmos, as costuras e os arranjos». Em palco, Maria Reis será acompanhada por Simão Simões (baixo elétrico) e João Portalegre (bateria). O concerto tem entrada gratuita.