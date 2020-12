Título para Samuel Barata e segundo lugar para Rui Coelho

Samuel Barata é o novo campeão de Portugal de 10.000 metros, com a marca de 28m30s73’.

O atleta do Benfica foi segundo na prova realizada na sexta-feira, na pista da Maia, atrás do espanhol Jesus Ramos, que venceu em 28m22s42’. André Pereira, também do Benfica, sagrou-se vice-campeão, com um novo recorde pessoal de 29m17s46’. Já Alexandre Venâncio (CA Seia) foi quarto classificado na corrida extra de 5.000 metros masculinos, com a marca de 15m08s06’, ganha por Etson Barros (Benfica) com o tempo de 14m34s93’. No domingo realizou-se, em Olhão, o Nacional de Marcha de 20 quilómetros, com Rui Coelho (CA Seia) a sagrar-se vice-campeão nacional da distância com o tempo de 1h29m58s. O título foi para João Vieira (Sporting), que conquistou o 57º da carreira e o oitavo nesta competição ao ser segundo na prova com o registo de 1h25m37s. O vencedor foi o britânico Tom Bosworth (1h23m56). Também do CA Seia, Luís Bidarra terminou no décimo lugar (1h59m11s).