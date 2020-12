Sp. Covilhã marca passo na IIª Liga

O Sp. Covilhã perdeu 1-0 no domingo na deslocação ao terreno do Arouca em jogo da 12ª jornada da IIª Liga e registou a terceira derrota consecutiva, permanecendo no 11º lugar da classificação. Nuno Capucho não compareceu no banco por ter testado positivo à Covid-19.

A primeira parte foi parca em oportunidades, mas, logo aos 8’, o “capitão” covilhanense Gilberto surgiu frente a Fernando Castro e atirou muito perto do poste esquerdo. Já perto do intervalo foram os locais que estiveram perto do golo num remate de Leandro Silva bloqueado pela defesa e, na recarga, Adílio atirou por cima. No segundo tempo, as entradas de Deivison e Gui Inters prenunciavam maior pendor ofensivo dos visitantes, mas foi o Arouca que criou perigo, num remate forte de Leandro Silva aos 52’.

Volvidos cinco minutos, jogada pelo flanco esquerdo da formação de Armando Evangelista, Mateus Quaresma cruzou, André Silva rematou contra um adversário e Bukia, solto de marcação na área, inaugurou o marcador. A vencer, a formação do distrito de Aveiro aumentou a pressão, mas na hora falhou muito na finalização. O Arouca passou a controlar a partida e, aos 72’, podia ter ampliado a vantagem, mas o cabeceamento de Nuno Rodrigues passou perto do poste. Já em tempo de descontos foi um remate de Thales que saiu ao lado. Com este resultado, os arouquenses ficam a quatro pontos do primeiro lugar, enquanto os “leões da serra” marcam passo e não pontuam desde a 9ª jornada.

Capucho foi substituído no banco do Covilhã por Luciano, o treinador de guarda-redes. Além do técnico principal, também o preparador físico David Lima está infetado, enquanto o treinador-adjunto Sérgio Campos está em isolamento. Na segunda-feira o Sp. Covilhã defronta mais um candidato à subida, o Mafra, no Santos Pinto.

Ficha de jogo

Árbitro: Luís Godinho (AF Évora)

Árbitros assistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo

Estádio Municipal de Arouca

Arouca – 1

Fernando Castro, Thales, Brunão, João Basso, Mateus Quaresma, Marco Soares, Pedro Moreira (Yaw Moses, 86’), Leandro Silva (Nuno Rodrigues, 69’), Adílio, André Silva e Bukia (Lawrence Ofori, 75’)

Treinador: Armando Evangelista

Sp. Covilhã – 0

Léo Navacchio, Jean Filipe, André Almeida, Joel Vital, Tiago Moreira, Lamine (Daffé, 79’), Filipe Cardoso, Enoh (Inusah, 61’), Gilberto (Deivison, 46’), Gleison (Leo Cá, 73’) e Areias (Gui Inters, 46’)

Treinador: Luciano