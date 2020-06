Tiago Nascimento preside à Associação de Basquetebol da Guarda

Tiago Nascimento é o novo presidente da direção da Associação de Basquetebol da Guarda, cuja eleição dos corpos sociais para o próximo quadriénio decorreu no passado dia 12.

O tesoureiro da direção cessante sucede a Miguel Espírito Santo, que passou a presidir à Assembleia-Geral. Tiago Nascimento pretende dar continuidade ao projeto de desenvolvimento da modalidade no distrito, assumindo como desafios para este mandato «uma maior proximidade com todos os clubes, criar medidas de apoios para clubes e escalões de formação e potenciar prática do 3×3 ao ar livre».

Da direção fazem ainda parte Carla Pitt, Eduardo Terras, Claúdia Brito, Miguel Pinto e Inês Caldeira (diretores), enquanto Inês Pais é tesoureira. Gonçalo Camacho preside ao Conselho Fiscal, João Bandurra ao Conselho de Disciplina e Eduardo Bernardo é presidente do Conselho Jurisdicional. O Conselho de Arbitragem é dirigido por Manuel Duarte.