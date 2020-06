Novo caso de covid-19 detetado no Fundão. São já 11 no total.

Foi hoje detetado um novo caso de contágio por covid-19 no Fundão.

De acordo com o Presidente da Câmara Municipal do Fundão, Paulo Fernandes, trata-se de uma mulher que é familiar da senhora de 60 anos infetada durante tratamentos no IPO, que originou suspeitas de contágio em diversas frentes no concelho. Apesar de serem da mesma família não está comprovado o contacto, pelo que não há garantias de que os contágios estejam relacionados. Há, neste momento, 11 casos ativos no concelho do Fundão.

O surto no Fundão começou com a deteção de um caso positivo, o da referida senhora de 60 anos, no passado sábado. Após a confirmação do diagnóstico de covid-19 foram realizados testes à família mais próxima, onde se registaram (além do caso detetado hoje) mais quatro casos positivos, dois adultos e duas crianças. Um destes adultos é colaborador dos Bombeiros Voluntários do Fundão e o outro trabalha no Lar da Misericórdia do Fundão. Por este motivo foram realizados testes nas referidas estruturas.

Nos Bombeiros os 32 testes realizados foram negativos, enquanto no Lar Misericórdia houve uma funcionária que testou positivo. Todos os utentes do lar tiveram resultados negativos no teste ao novo coronavírus.

As duas crianças infetadas frequentavam um infantário em Aldeia Nova do Cabo, razão pela qual o local foi imediatamente encerrado. Foram realizados testes a todas as pessoas com quem terão contactado as crianças infetadas, dos quais resultaram na confirmação de três casos de funcionárias infetadas. Relativamente às crianças, todos os resultados foram negativos. Apesar disso continuam em quarentena, sob vigilância.

Nos últimos dias foram realizados mais de 300 testes à covid-19, segundo o autarca fundanense que admite que a ação de testagem irá continuar.